O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, afirmou esta terça-feira que a Ucrânia não é capaz de vencer a guerra contra a Rússia. E, como já tinha afirmado no passado, não concorda com a política de sanções económicas aplicadas pela União Europeia contra a Rússia. “Não irão funcionar”, diz Orbán, sobre as sanções.

O comentário do responsável húngaro, citado pela Reuters, surge numa altura em que existe grande tensão entre a Alemanha e a Hungria, cujos ministros dos Negócios Estrangeiros tiveram uma discussão tensa acerca do papel que um banco húngaro – o OTP – está a ter na guerra.

“Olhando para a realidade, olhando para os números, olhando para o contexto e olhando para o facto de que a NATO não quer enviar tropas, é óbvio que não haverá qualquer vitória para os pobres ucranianos no campo de batalha. Essa é a minha posição”, afirmou o primeiro-ministro Viktor Orbán, garantindo que na sua opinião não é razoável ter a expectativa de que a Ucrânia possa vencer no terreno.

Para Orbán, que diz ser uma questão de “bom senso” reconhecer que as sanções económicas contra a Rússia não estão a funcionar, diz que o fim do conflito só acontecerá se os EUA assumirem uma posição pró-ativa. “Como Estado, é claro que a Ucrânia é muito importante no longo prazo para a segurança futura da Europa” mas “é óbvio que sem os EUA não existe uma arquitetura de segurança para a Europa”.

Na opinião de Orbán, “esta guerra não poderá terminar sem que os EUA façam um acordo com a Rússia”. “Como Europeu, não gosto disso, mas é a única saída que existe”, atirou.