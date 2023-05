Siga aqui o nosso liveblog sobre a última jornada da I Liga Bwin

O Arouca conquistou este sábado a quinta posição na edição 2022/23 da I Liga portuguesa de futebol, igualando a melhor classificação de sempre, ao vencer na visita ao Portimonense, por 2-0, e beneficiando da derrota do Vitória de Guimarães.

Antony, aos 49 minutos, e Alan Ruiz, dois minutos depois, marcaram os golos da formação arouquense, que somou 54 pontos e ultrapassou, por um ponto, os vimaranenses, que hoje foram derrotados no terreno do FC Porto (3-0).

Na sua sexta presença entre os grandes, o Arouca, comandado por Armando Evangelista, iguala o quinto lugar alcançado em 2015/16, então sob o comando de Lito Vidigal, e assegurou um lugar na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, relegando o Vitória de Guimarães para a segunda.

O Portimonense, que somou a terceira derrota seguida e o quinto jogo sem vencer, terminou a 20.ª presença na I Liga no 15.º lugar, o primeiro acima do lugar de play-off, com 34, a um do Estoril Praia, que venceu por 3-1 na receção ao Marítimo.