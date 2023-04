O treinador do Arouca, Armando Evangelista, assegurou esta quinta-feira que os jogadores irão “morrer” nos cinco jogos finais da I Liga de futebol para conseguirem manter o quinto lugar, que traria ao clube a segunda presença em competições europeias na sua história.

Em antevisão à deslocação ao terreno do Rio Ave, que, na sexta-feira, inaugurará a 30.ª jornada do principal campeonato português, Evangelista, que, apesar dos resultados históricos, tem mantido uma postura cautelosa quanto aos objetivos do grupo, já não esconde a meta de conquistar o patamar europeu.

“Nós sabemos que, enquanto grupo e homens, somos muito ambiciosos e iria estar a ser mentiroso e hipócrita se não dissesse que tudo vamos fazer para manter este lugar. […] Que vamos morrer por estes cinco jogos, vamos. Que vamos lutar por cada ponto, cada jogo, cada metro de terreno, vamos. Foi isso o que fizemos até agora, o que nos trouxe até aqui e vamos continuar a fazê-lo”, prometeu o técnico, em conferência de imprensa.

Apesar da vontade em acrescentar mais pontos aos 48 já somados, o treinador considera que já nada pode “beliscar” a época arouquense, independentemente dos resultados que se sucedam na sua reta final.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Nós a perder não temos nada, absolutamente nada. Tudo o que conquistámos até agora já ultrapassou – e de que forma – os objetivos traçados no início da época. Tudo o que conquistarmos será para somar. Em termos de objetivos, alcançámos tudo o que tínhamos a alcançar esta época – e numa larga escala. […] Independentemente do que aconteça neste cinco jogos, nada pode beliscar o que foi esta época. Se tivéssemos 35 pontos, estávamos tranquilos e toda a gente estava a dizer que o Arouca fez um excelente campeonato”, constatou.

Quanto aos vila-condenses, Evangelista espera “grandes dificuldades” frente a um adversário que venceu em Arouca (1-0), na primeira volta, e não acredita que a formação de Luís Freire, que vem de uma série de quatro jogos sem vencer, esteja desmotivada por ter a manutenção praticamente assegurada.

“Se voltarmos lá atrás, o Rio Ave foi das poucas equipas que nos ganhou cá em Arouca, isso demonstra as dificuldades que vamos encontrar. Depois há a forma como o Arouca é olhado. As pessoas não olham para o Arouca, olham para o quinto classificado, que, por incrível que pareça, dá um fator motivacional extra a quem nos defronta. E também o excelente trabalho e os excelentes jogadores que o Rio Ave tem. Com processos bem assimilados, é uma equipa muito difícil de defrontar”, disse.

Para o encontro que se avizinha, o técnico continuará sem poder contar com Dabbagh, Weverson e Vitinho, que se encontram lesionados, enquanto o capitão Basso está em dúvida, depois de ter saído da partida com o Vizela em dificuldades físicas.

O Arouca, quinto classificado, com 48 pontos, desloca-se, na sexta-feira, ao Estádio dos Arcos, para defrontar o Rio Ave, 12.º, com 35, sob arbitragem de Ricardo Baixinho, da Associação de Futebol de Lisboa.