A época começou no Manchester United. Podia ter começado num sem número de clubes europeus, podia ter começado numa das ligas do top 5, começou no Manchester United. E foi aí também que começou aquela que se tornou uma das épocas menos conseguidas de Cristiano Ronaldo, que começou por ver gorada a hipótese de voltar a jogar a Liga dos Campeões, que teve meia temporada irregular nos ingleses, que conheceu um ponto marcante numa entrevista explosiva a Piers Morgan na antecâmara do Campeonato do Mundo que mais não foi do que um pré-aviso do clube, que passou por um Mundial que acabou nos quartos estando no banco nos últimos dois jogos, que virou com aquilo que foi uma viragem: a ida para a Arábia Saudita.

Apesar de todos os milhões envolvidos num contrato de dois anos e meio e de vários outros pontos ligados ao desporto e não só, existia uma vertente pessoal da qual Ronaldo não abdicava: ganhar títulos, bater recordes, voltar a ser feliz a fazer aquilo que sempre mais gostou. E se os 14 golos em 19 jogos não são propriamente um mau pecúlio (até porque pelo meio tiveram dois bis pela Seleção na estreia de Roberto Martínez), todos os objetivos do Al Nassr foram falhados, sendo que este sábado também acabou o sonho da Liga.

