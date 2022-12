Aquilo que poucos achavam possível tornou-se real: Cristiano Ronaldo assinou pelo Al-Nassr da Arábia Saudita e vai jogar fora da Europa pela primeira vez na carreira. Pouco mais de um mês depois de rescindir mutuamente com o Manchester United, na sequência da eliminação portuguesa no Mundial do Qatar e sem grande opções para explorar no universo europeu, o jogador decidiu dar aquele que será provavelmente o último passo da carreira.

Para trás, fica a primeira notícia da possível transferência — ainda durante o Campeonato do Mundo –, o distanciamento de Jorge Mendes e o aparente fim de um sonho que seria o regresso ao Sporting, clube que o formou. O homem que um dia chegou a garantir que despedir-se dos relvados “com dignidade” e longe dos Estados Unidos, do Qatar ou do Dubai, é agora o novo jogador do Al-Nassr. Esta é a crónica de uma contratação anunciada.

▲ O jogador português foi anunciado como reforço do Al-Nassr esta sexta-feira, dia 30 de dezembro Anadolu Agency via Getty Images

