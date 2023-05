Siga aqui o nosso liveblog sobre as eleições regionais em Espanha

A noite da vitória do Partido Popular (PP) nas eleições regionais em Espanha contou com vários protagonistas. Nomes como Isabel Díaz Ayuso, em Madrid, Fernando López Miras, em Murcia, Carlos Mazón na comunidade Valenciana — e, em Albacete, um protagonista de um tipo de filme diferente: Antonio Moreno, ex-ator pornográfico, que foi eleito o novo alcaide (equivalente a presidente da Câmara) da localidade de Carcelén.

De acordo com os censos de 2018, o município, no centro de Espanha, tem cerca de 508 habitantes, e registou uma grande afluência às urnas: 92,74% da população eleitora votou. Moreno, que durante vários anos trabalhou na indústria pornográfica sob o nome “Héctor da Silva”, conseguiu ser eleito com maioria absoluta, com o PP a eleger 4 dos 7 vereadores que compõem a autarquia local.

Numa entrevista em abril, aquando do início da candidatura, o autarca recém-eleito, que antes dividia o seu tempo entre a criação de gado e a profissão de bombeiro contou que se apaixonara pela localidade “desde o primeiro dia” em que chegou, há mais de seis anos.

A incursão pela política, revelou, aconteceu por acaso. “Enquanto me dedicava ao meu gado, o PP propôs que eu colaborasse no novo projeto político em Carcelén”, revelou Moreno, que decidiu abraçar o projeto, mas não sem antes colocar algumas condições. “Indiquei que não tinha qualquer problema, mas que o queria fazer com um grupo que nunca tinha tido nada a ver com política. O que queremos fazer é trabalhar para o município e fazer projetos para o município”, disse em entrevista ao ABC.

Sobre o seu passado na indústria pornográfica, Moreno garantiu não estar arrependido e que os comentários dos opositores poíticos não o afetariam. “Sabia que isto podia acontecer, porque faz parte de uma etapa do meu passado, de há seis anos”. O ex-ator e atual bombeiro e agricultor mostrou-se ainda confiante de que a população de Carcelén se iria mostrar “tolerante” ao seu passado — uma previsão que, à luz dos resultados eleitorais, se revelou certeira.