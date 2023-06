O Chega quer prolongar os trabalhos da comissão parlamentar de inquérito (CPI) à TAP e quer que João Galamba e a sua chefe de gabinete, Eugénia Correia, voltem a ser ouvidos. Ainda quer que se participe ao Ministério Públicos o que diz serem “mentiras” prestadas à comissão por parte do ministro das Infraestruturas.

André Ventura, líder do Chega, foi quem anunciou estas propostas do partido. Na audição desta sexta-feira, na qual está o secretário de Estado das Finanças João Nuno Mendes, está presente Filipe Melo, do Chega. Mas foi André Ventura que à margem do plenário anunciou as pretensões do partido.

“Chegámos a uma conclusão que um dos intervenientes estaria a mentir. E isso já o transmitimos. E como entendemos que a probabilidade do ministro João Galamba ter mentido na CPI é bastante elevada, o Chega vai submeter duas propostas: ouvir novamente o ministro João Galamba nesta comissão inquérito à TAP, uma vez que lhe deve ser dada a oportunidade de esclarecer as contradições e mentiras que disse e eventualmente poder corrigi-las nomeadamente sobre os acontecimentos que tiveram lugar no Ministério das Infraestruturas e o recurso ao serviço de informação”.

Além de pedir nova audição a Galamba, o Chega quer voltar a ouvir Eugénia Correia, chefe de gabinete do ministro. Eugénia Correia disse que foi de sua iniciativa que o SIS foi chamado, mas para André Ventura “sabemos hoje que é mentira, ou pelo menos está em contradição com o que disse o chefe governo e o gabinete do primeiro-ministro”.

Por isso, “decidimos solicitar à comissão que chame novamente estes dois protagonistas”. Mas mais, quer que a comissão envie ao Ministério Público as declarações de João Galamba e António Costa “em profunda contradição, demonstrando mentiras a esta comissão inquérito e é crime mentir numa CPI”, atira, por isso, “a comissão tem o dever de enviar declarações para Ministério Público”.

Com tudo isto, o Chega quer prolongar a comissão por mais três meses. A comissão tem prazo previsto de encerramento o dia 13 de julho, com votação do relatório. Mas para André Ventura não é suficiente. “Entendemos que o prazo estabelecido para encerramento da CPI não se compadece com diligências que é preciso e com o número de pessoas que é preciso ouvir”. E vai pedir mais três meses de funcionamento, “dadas as diligências e o alcance para sabermos a verdade”. Até porque há ainda elementos para analisar, disse, nomeadamente os elementos da PSP que “ainda não foram objeto de análise” e o telefone de Frederico Pinheiro ainda “não sabemos a informação que contém”.

Por isso, “vamos sensibilizar os partidos para prolongar-se a CPI”, declarou André Ventura, líder do Chega.

(Em atualização)