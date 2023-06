O líder da oposição russa, Alexei Navalny, está detido na colónia penal de segurança máxima Melekhovo IK-6, a mais de 200 quilómetros de Moscovo, há vários meses. Sem forma de passar o tempo, decidiu começar a fazer pedidos às autoridades da prisão.

Navalny partilhou na rede social Twitter algumas das cartas com os pedidos que tem feito nos últimos meses – todos com resposta negativa. “Quando estás numa cela de castigo e não há muito entretenimento, podes sempre divertir-te a trocar correspondência com a administração da prisão”, explicou.

When you are in the SHIZO and don't have many options of entertainment, you can always amuse yourself through correspondence with the prison administration. Here are some of the responses to my inquiries I received from IK-6:

1. "In response your request, we inform you: no, two… pic.twitter.com/Jq0tFDGUvM

