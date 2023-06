Rei morto, rei posto. Que é como quem diz, marca que cai, marca que entra. A Federação Portuguesa de Futebol já terá chegado a acordo com a Puma para patrocinar a Seleção a partir de dezembro de 2024, data que marca o final da ligação com a Nike. A informação foi avançada pelo jornal espanhol desportivo Marca e ainda não mereceu qualquer comentário por parte da entidade que gere o futebol nacional.

Segundo a publicação, as negociações foram levadas a cabo por Fernando Gomes, presidente da Federação que se encontra no terceiro e último mandato que deverá terminar em julho de 2024, de forma direta junto da marca alemã, com o acordo a ser anunciado provavelmente nos próximos dias. Sem existir valores do novo vínculo, a Marca fala de um “contrato importante” para uma “decisão surpreendente”, sem explicar também os motivos para o “divórcio” assumido pela marca norte-americana e pela FPF.

Em paralelo, é também feita referência à importância de Cristiano Ronaldo na rutura assumida pela Nike, tendo em conta que a marca patrocina há muito o avançado português de 38 anos que, após um período de reflexão, decidiu manter-se na Seleção continuando a ser opção de Roberto Martínez, novo selecionador nacional (com quem marcou quatro golos nos dois primeiros jogos de qualificação para o Europeu).

De recordar que a Nike teve uma ligação de mais de 25 anos com a Federação Portuguesa de Futebol, que teve início ainda em 1997. Daí para cá, Portugal foi a seis Mundiais (2002, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022), seis Campeonatos da Europa (2000, 2004 com organização no país, 2008, 2012, 2016 e 2020), uma Liga das Nações (2019, também em território nacional) e uma Taça das Confederações (2017) olhando para o futebol sénior, com dois troféus: o Europeu de 2016 em França e a Liga das Nações de 2019 em Portugal. Assim, confirmando-se a separação, o Campeonato da Europa de 2024 na Alemanha, caso a Seleção consiga o apuramento para a competição, marcará a despedida da Nike a equipar a formação portuguesa.