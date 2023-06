Está “fora da vida política e da vida da TAP” há anos, mas tem memória, e muito para dizer, sobre os anos em que teve a tutela da companhia. António Pires de Lima, antigo ministro da Economia, esteve na comissão de inquérito à tutela política da gestão da TAP esta quarta-feira para contar a sua versão dos acontecimentos até 30 de outubro de 2015, data em que deixou o Governo. E não poupou críticas a quem lhe sucedeu.

Na sua intervenção inicial, Pires de Lima manifestou-se disponível para responder “às perguntas que entenderem fazer sobre os denominados ‘Fundos Airbus'”. E assim foi. Para o ex-ministro, a polémica operação, sob a qual recaem suspeitas, foi positiva para a TAP. E nada terá de ilegal.

Em 2015, lembra, a TAP acumulava meses de atraso no pagamento de combustíveis e dívidas aos fornecedores. “Estava em situação de falência desde 2008, após o negócio ruinoso no Brasil, com uma situação líquida negativa de 600 milhões de euros. “O Estado não podia socorrer a TAP. Era crítico encontrar uma saída que passava por privatizar”. A saída foi David Neeleman.

