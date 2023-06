A hotelaria no Algarve registou uma taxa global de ocupação média de 72,7% em maio, a maior taxa nesse mês dos últimos 22 anos.

De acordo com os dados provisórios avançados pela Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), o Algarve superou, em maio, os valores registados neste mês para a taxa de ocupação por quarto desde 2001, ano em que tinha alcançado os 70,7%.

A taxa de ocupação por quarto no quinto mês do ano foi 2,8 pp (pontos percentuais) acima da verificada no mesmo mês de 2019 (último ano antes da pandemia da Covid-19) e 5,1 pp acima da de 2022.

Segundo o resumo mensal da evolução da hotelaria elaborado pela AHETA, face ao mesmo mês de 2019, os mercados que mais contribuíram para a subida registada foram o irlandês com +2,6 pp e o norte-americano com +0,7 pp. O mercado alemão, com -1,3 pp, e o nacional, com -1,0 pp, foram os que mais contrariaram a subida verificada, ainda em comparação com maio de 2019.

Por zonas geográficas, as maiores subidas face a 2019 ocorreram nas zonas de Tavira (+8,7 pp) e Lagos/Sagres (+2,4 pp). Albufeira, a principal zona turística do Algarve, registou uma descida de -2,4 pp (-3,1%).