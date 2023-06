Donald Trump promete nomear "procurador especial" para investigar Joe Biden e a família

É ao ataque que Donald Trump se defende dos problemas que enfrenta na justiça. Prestes a ser acusado de dezenas de crimes relacionados com a posse ilegal de documentos confidenciais, o ex-Presidente e candidato garantiu que, caso vença as eleições, vai nomear um procurador especial para investigar os “crimes” de Joe Biden e da sua família.

As declarações do republicano, numa série de publicações na Truth Social, a sua rede social, foram feitas durante a viagem de Nova Jérsia para a Florida, onde Trump se deverá apresentar na terça-feira num tribunal em Miami, para ser formalmente acusado de 37 crimes, no caso em torno da posse indevida de vários documentos na sua residência em Mar-a-Lago, na Florida, e que durante muito tempo se recusou a devolver.

Depois de no fim-de-semana ter repetido em comícios a ideia de que a acusação não tem fundamento e está a ser pessoalmente incentivada pelo atual Presidente dos EUA, o magnata de 76 anos deixou esta segunda-feira uma promessa aos seus seguidores, de que irá trazer Biden e a sua “família do crime” à justiça.

Sem nunca especificar a que crimes se refere, Trump deixa ainda várias outras promessas caso seja eleito: desde “remover todos os elementos criminosos que invadiram ilegalmente” os EUA, “acabar imediatamente com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia”, e até trazer à justiça (além de Biden) “todos os outros envolvidos com a destruição das nossas eleições” — uma teoria da conspiração que tem repetido desde que perdeu para o a atual Presidente em 2020, e que já foi desmentida repetidamente, incluindo por antigos aliados de Trump, como o seu antigo vice-Presidente, Mike Pence.