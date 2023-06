A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, falou esta segunda-feira com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sobre o apoio financeiro da União Europeia “além de 2023” e os progressos realizados nas reformas.

A conversa ocorreu antes de uma conferência sobre a recuperação e reconstrução da Ucrânia, que vai decorrer no Reino Unido, em 21 e 22 de junho.

“Falámos sobre o apoio financeiro da União Europeia além de 2023 e o progresso realizado pela Ucrânia nas suas reformas”, escreveu Von der Leyen na sua conta na rede social Twitter.

We are in it together, for the long haul.

I spoke to @ZelenskyyUa ahead of the London Conference on the reconstruction of Ukraine.

We discussed the EU's financial support beyond 2023 and the progress made by Ukraine on its reforms.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 19, 2023