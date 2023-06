Imagens satélite da NASA mostram que fumo dos incêndios no Canadá já chegou a Portugal

Além da NASA, também o programa Copérnico, que monitoriza qualidade do ar, partilhou no Twitter uma publicação onde era possível ver a chegada do fumo à Europa e à Península Ibérica, com um aviso para a qualidade do ar.

“Nas últimas semanas, o Canadá tem sido assolado por incêndios que estão a afetar a qualidade do ar em várias cidades. A previsão do Copérnico para os próximos dias mostra nuvens a mover-se do Quebeque para a Europa através do Atlântico Norte”, lê-se num tweet.

#Copernicus for #AirQuality monitoring

⁰ In recent weeks, #Canada???????? has been plagued by fires which are affecting air quality in multiple cities

⁰ #CopernicusAtmosphere #CAMS forecast for the next few days shows aerosols moving from #Quebec to Europe???????? across the North Atlantic pic.twitter.com/RFXwSFg1CI — Copernicus EU (@CopernicusEU) June 26, 2023

Há 20 dias, a cidade de Nova Iorque, nos EUA, acordou debaixo de um céu cinzento e de um sol alaranjado. A causa deste ambiente pesado são as nuvens de fumo vindas dos incêndios florestais ativos no Canadá, que cobriram uma faixa no leste e norte dos EUA.

O fumo e cinzas, vindos principalmente da Nova Escócia e do Quebec, fizeram soar os alertas de saúde pública norte-americana. Desde 1960 que Nova Iorque não registava um nível tão mau de qualidade de ar — com o índice a atingir os 235, traduzindo-se em “very unhealthy” (muito pouco saudável, em português), segundo o The New York Times —, tornando-se assim na cidade com o ar mais poluído no mundo.