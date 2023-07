O telescópio Euclides já se encontra a caminho das profundezas do Universo. O aparelho foi lançado às 11h12 da manhã deste sábado (16h12 em Lisboa), desde a base da NASA no Cabo Canaveral, na Flórida. O Euclides, construído pela Agência Espacial Europeia, parte à “conquista” do lado oculto do Espaço, numa missão concebida para tentar compreender o que está a acelerar a expansão do Universo e que, segundo as teorias cosmológicas, se deve à energia escura, uma misteriosa força que se opõe à atração gravitacional.

