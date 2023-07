Assim que a corrida sprint do GP da Áustria terminou, Max Verstappen e Sergio Pérez trocaram impressões sobre o arranque em que o Red Bull número um foi ter à relva, tal a intensidade da disputa pela liderança. Aquilo que parecia ser mais um capítulo da rivalidade entre ambos, acabou por ser resolvido de forma célere ou não tivesse o neerlandês arrecadado o primeiro lugar com 20 segundos de vantagem para o colega de equipa que ficou em segundo.

“A visibilidade foi um fator. Estava a chover um pouco e com estes pneus grandes é difícil ver alguma coisa”, disse Pérez à Sky Sports. “Fiz uma boa partida, mas fiz a curva mal, então tentei proteger minha linha. Não vi que o Max estava ao meu lado. Ele foi para a relva, mas acho que fomos os dois um pouco além do limite”. Max Verstappen alinhou na versão. “O Checo disse que não me conseguiu ver. Confio na palavra dele, é claro”. O diretor da Red Bull, Christian Horner, acabou agradado com o desfecho. “Felizmente, não bateram um contra o outro. Um 1-2 é grande resultado para a equipa”

An action-packed Sprint start! ???? Watch as the Checo and Verstappen battle hard for the lead ????#AustrianGP #F1Sprint pic.twitter.com/FKIjNJrj9e — Formula 1 (@F1) July 1, 2023

A corrida deste domingo ia ser bastante diferente. Pérez não conseguiu na qualificação de sexta-feira a mesma prestação que viria depois a ter no sprint shootout e ia ter que trabalhar a partir da 15.ª posição. Com Max Verstappen na pole position, os Ferraris de Sainz e de Leclerc estavam no lugar mais vantajoso para desafiarem o campeão e líder do mundial. Lewis Hamilton, em quinto, também estava em melhores condições de conseguir um bom resultado depois de ter terminado o sprint fora dos pontos por ter saído de 18.º.

Ao longo do fim de semana, as prestações dos pilotos variaram bastante em função das condições da pista, com a chuva a ter bastante interferência. Exemplificando, no sábado de manhã, no sprint shootout, Verstappen estabeleceu 1:04.440 como o melhor tempo e, à tarde, no início da corrida curta, as melhores voltas estavam a ser feitas cerca de 10 segundos acima.

Charles Leclerc comentou este aspeto. “De momento, estamos a ter muitos problemas com pneus slick sempre que a pista está metade seca, metade molhada. Estou completamente fora do ritmo”, explicou o monegasco ao Motorsport, apontando, ainda assim, a candidatura a um lugar no pódio. “Se o piso estiver totalmente seco ou totalmente molhado, sei que somos fortes e sinto-me bem. Nessas condições intermédias, estamos a lutar”.

Para Kevin Magnussen e Nyck De Vries, o GP da Áustria era uma causa perdida. Os dois pilotos iam partir dos últimos dois lugares da grelha e, por isso, aproveitaram para fazerem mudanças no Haas e no Alpha Tauri, o que os obrigou a partirem do pit lane.

Tudo indicava que seriam os pneus intermédios a escolha mais óbvia para começar a corrida no Red Bull Ring. Nico Hülkenberg via-se em problemas por ter apenas jogos de pneus intermédios usados e, por isso, saiu de duros. No entanto, mesmo que do alemão se possa esperar tudo, a corrida acabou em desilusão, pois foi forçado a abandonar com problemas no motor.

Quando se deu a partida em Spielberg, Lewis Hamilton saiu muito bem, conquistando o quarto lugar a Lando Norris. A principal preocupação de Max Verstappen foi ganhar a melhor posição para atacar a curva um. A posição do neerlandês permitiu-lhe defender-se dos ataque de Charles Leclerc.

Na parte de trás, Yuki Tsunoda bateu contra um Alpine e partiu a asa dianteira. Os destroços na pista obrigaram à entrada do safety car. No retomar da corrida, com todos os carros em linha, Max Verstappen começou a construir uma vantagem confortável. Na perseguição, a Ferrari dava tiros nos próprios pés. Sainz começou a desafiar Leclerc pela segunda posição, o que só permitiu que o líder se distanciasse.

The safety car has joined the chat. #AustrianGP pic.twitter.com/wcwg9grbMT — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 2, 2023

Na luta pelo quarto lugar, Lando Norris queixava-se que Lewis Hamilton estava a violar os limites da pista. As curvas nove e dez, principalmente, vinham sendo um problema para os pilotos ao longo do fim de semana, nomeadamente na qualificação de sexta-feira. Hamilton acabaria mesmo por ser castigado com cinco segundos de penalização.

George is passed by Checo and Lewis is being hunted down by Lando. Difficult early stages to this race as we bring our tyres into the window. pic.twitter.com/EpNhcm6puX — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 2, 2023

A desistência de Hülkenberg levou a que a corrida continuasse debaixo de um safety car virtual. A maior parte das equipas aproveitou para ir à boxes. Quem não o fez foi a Red Bull e, assim, Pérez subiu vários lugares. A paragem não correu nada bem a Sainz, levando o espanhol a perder muito tempo em relação a Leclerc.

Se a maior parte dos pilotos trocou de pneus perto da volta 15, Max Verstappen só o fez à 25. Quando o neerlandês deixou o pit lane, tinha os dois Ferraris à frente. Mesmo com pneus duros calçados, o líder do campeonato passou por Sainz, de médios, com facilidade. Pérez, com naturalidade, caiu lugares, ao mesmo tempo que vários pilotos iam sendo penalizados por incidentes nas boxes e por violação dos limites de pista.

Max in P1 with a 13.6 second gap before that ???? ing with a 2.3 second CLEAN pit. #AustrianGP well done, guys! pic.twitter.com/GB3eUHxmKV — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 2, 2023

Norris acabou mesmo por superar Hamilton, assim como Max Verstappen ultrapassou Leclerc para voltar ao primeiro lugar. O novo alvo do piloto da McLaren passou a ser Sainz e, consequentemente, um lugar no pódio entrava nas cogitações.

A estratégia da Red Bull e o aproveitamento máximo dos pneus médios permitiu a Pérez subir efetivamente vários lugares. Fernando Alonso aproveitou os problemas que Hamilton ia sentindo com o Mercedes e saltou para o sexto lugar. Sergio Pérez vinha mesmo embalado e não tardou em deixar Sainz para trás, mostrando mais uma vez a eficácia do Red Bull com os pneus duros (que montou na segunda ida ao pit lane) face ao Ferrari de pneus médios.

Absolute rollercoaster watching Checo battle Ferrari. It’s lap 63 of 71 and Checo holds P3. #AustrianGP pic.twitter.com/IVtJjAbDEY — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 2, 2023

Max Verstappen acabaria mesmo por vencer, sem contestação e destacado, o GP da Áustria, algo que não conseguiu fazer na temporada passada, para delírio dos muitos fãs presentes no Red Bull Ring. O neerlandês ainda teve uma paragem de borla para conseguir a melhor volta da corrida (1:07:012). Leclerc terminou em segundo e Sergio Pérez em terceiro. No fim de contas, a Red Bull conseguiu obter uma vantagem considerável por não ter parado nenhum dos carros durante o safety car virtual. Assim, Verstappen conseguiu a sétima vitória este ano, a nona da equipa.