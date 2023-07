Um grupo de 25 a 30 homens atuou ao lado da polícia durante os tumultos em Lorient, em França. Inicialmente houve relatos de que poderiam ser agentes à paisana ou pertencer a uma base naval, mas os polícias contactados por meios de comunicação locais asseguraram que não.

Os homens (autointulados “anti-desordeiros”) destacaram-se quando, por volta da meia-noite da última sexta-feira, as forças de segurança avançaram contra os manifestantes e receberam o apoio do grupo para restaurar a ordem na cidade.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Quem somos nós? Não posso contar. Mas estamos do lado bom, nós…”, disse um dos membros a um jornalista do Ouest France que estava no local e conta que os membros do grupo atuam de forma organizada, sem um líder específico. Os recursos humanos limitados levam a polícia a aceitar a ajuda: o jornal revela que um carro da polícia parou ao lado dos homens, trocaram breves palavras e o grupo seguiu o veículo.

O mesmo jornal refere que um dos elementos do grupo acabou por reconhecer que havia presença de soldados, “fuzileiros ou talvez comandos”, de unidades diferentes, mas também civis — uma informação que terá sido confirmada por uma fonte policial.