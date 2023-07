Terceiro passageiro do carro de Nahel conta a sua versão da história: "Eu vi-o a morrer, ele estava a tremer"

Siga aqui o liveblog sobre os acontecimentos em França.

Para “repor a verdade”, o terceiro passageiro do carro de Nahel publicou um vídeo onde conta a sua versão dos acontecimentos que levaram à morte do jovem de 17 anos. O vídeo apareceu nas redes sociais e a BFM TV, órgão de comunicação social francês, autenticou-o. A versão das autoridades é de que o jovem, abatido a tiro pela polícia, não parou numa operação STOP. Desde terça-feira, dia em que Nahel morreu, várias cidades francesas têm sido palco de manifestações e confrontos com a polícia. Na quarta noite de violência foram detidas mais de 1.300 pessoas.

"Le policier lui braque une arme sur la tempe et lui dit «bouge pas où je te mets une balle dans la tête»" ➡ Le troisième passager présent à bord de la voiture de Nahel lors de sa mort donne sa version des faits pic.twitter.com/j4Z8WDMcuC — BFMTV (@BFMTV) June 30, 2023

“Vou contar-te a história de A a Z”, começa por disser a testemunha, argumentando que há muitas falsidades a circular. Os três rapazes, conta, encontraram-se na terça-feira e entraram num Mercedes que lhes tinha sido emprestado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Decidimos dar uma volta por Nanterre. Depois de alguns minutos, estávamos na faixa de autocarro da Avenida Joliot Curie. Estávamos a conduzir quando vi os polícias que começaram a seguir-nos”, diz a testemunha que irá prestar depoimento na segunda-feira.

Segundo o jovem, o automóvel parou quando foi solicitado e o primeiro agente mandou Nahel descer a janela. “Ele disse: desliga o motor ou disparo.” Nessa altura, o primeiro agente aponta a arma à têmpora de Nahel e diz-lhe “não te mexas ou disparo na tua cabeça”, enquanto o segundo agente respondia “dispara”.

“O primeiro agente bate-lhe com a coronha”, continua o jovem que afirma que foram os golpes da polícia que fizeram com que Nahel tirasse o pé do travão do carro. Como o automóvel era automático, isso terá levado o carro a avançar.

“O segundo agente atirou. De repente, o pé dele pisou no acelerador. Eu vi-o a morrer, ele estava a tremer. Batemos numa barreira”, continua a testemunha, que diz ter fugido do carro, com medo de ser atingido também por um tiro.

O outro jovem que se encontrava no automóvel foi detido.