“Procurou-se evitar a exposição, e até mesmo alguma contaminação do relatório, a um conjunto de ações, situações e discussões que foram sendo arrastadas para a Comissão de Inquérito da TAP, que nos ocuparam bastante tempo, mas que efetivamente não constituem o seu objeto e, em alguns casos, são matérias que exigirão análise e atuação noutras sedes que não esta Comissão”. A explicação de Ana Paula Bernardo, deputada do PS, foi dada no relatório preliminar sobre a comissão de inquérito à TAP.

Serve para justificar a não inclusão nas conclusões dos acontecimentos do dia 26 de abril de 2023 no Ministério das Infraestruturas e que levou à intervenção dos serviços secretos portugueses para recuperar um computador de Frederico Pinheiro, adjunto exonerado nesse dia pelo ministro João Galamba.

“A sua não inclusão neste relatório não desvaloriza a sua pertinência ou relevância, mas tão somente que, conforme já referido, os mesmos devem ser analisados e apurados e, se for esse o entendimento, assumidas as correspondentes ações corretivas pelas entidades, organismos ou órgãos competentes e apropriados para o efeito”, lê-se no relatório, lembrando que os acontecimentos de 26 de abril estão a ser acompanhados noutras sedes, “adequadas para o efeito”. A relatora aponta a abertura de inquérito no Ministério Público — “que decorrerá independentemente e para lá dos trabalhos desta comissão” — sobre esse caso. E em relação à intervenção do SIS refere apenas que a primeira comissão parlamentar, de assuntos constitucionais, já ouviu o SIS e o SIRP, “tendo já sido prestados esclarecimentos sobre a situação”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.