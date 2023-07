Foi há cinco dias que Émile, um menino francês de dois anos, desapareceu enquanto brincava no jardim de casa dos avós maternos. Nesse dia, foi contado que se encontrava sozinho com ambos. No entanto, informações veiculadas pela imprensa francesa, esta quarta-feira, indicam que pelo menos uma dúzia de familiares se encontrava no local.

Segundo o canal francês BFMTV, durante o fim de semana, decorreu uma reunião de família na casa dos avós de Émile, nos Alpes da Alta Provença, em França, que juntou vários tios e tias do menino e também crianças.

As novas informações reveladas pelo canal francês altera a versão inicial de que, quando foi visto pela última vez, Émile estava a brincar sozinho no jardim e os avós preparavam o carro para uma atividade fora de casa. De acordo com a fonte referida pelo BFMTV, um vizinho próximo confirmou ter visto o menino durante a manhã de sábado junto de outras crianças da família.

Émile foi dado como desaparecido no sábado, 8 de julho. De olhos castanhos, cabelo louro e 90 centímetros de altura, estava vestido com uma t-shirt amarela e uns calções brancos com padrão verde e tinha umas botas de caminhada calçadas no momento em que desapareceu na aldeia Vernet, que tem 125 habitantes e que foi interdita a não residentes terça-feira.

As buscas pelo menino terminaram esta quinta-feira por volta das 16h00 (15h00, em Portugal) e envolveram 52 elementos das forças policiais. A zona de busca foi uma estrada de 1,8 quilómetros, perto do local onde vivem os avós, que já havia sido revistada nos primeiros dias da investigação. Segundo o BFMTV, o perímetro foi novamente e “mais meticulosamente” explorado na esperança de descobrir novas pistas.

Em declarações à agência noticiosa AFP na quarta-feira citadas pela Sky News, Remy Avon, o procurador de Digne-les-Bains, explicou que agora começa uma nova fase: “A investigação judicial sobre as causas do desaparecimento vai continuar, nomeadamente através da análise da considerável massa de informações e elementos recolhidos nos últimos quatro dias”.