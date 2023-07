Alexandre Fonseca suspendeu funções no grupo Altice, anunciou o grupo em comunicado.

O Grupo Altice vem tornar público que o seu atual co-CEO, Alexandre Fonseca, comunicou ao Grupo que acionou a suspensão das suas funções no âmbito das atividades empresariais executivas e não-executivas de gestão do Grupo em diversas geografias, incluindo as posições de chairman em diversas filiais”.

A suspensão acontece no seguimento das investigações judiciais que envolvem o fundador da Altice, Armando Pereira, e que põem Alexandre Fonseca também no caso.

Alexandre Fonseca era o presidente executivo da Altice Portugal na altura em que vários dos negócios sob suspeita aconteceram, nomeadamente alguns ligados à alienação de imobiliário.

A decisão de suspender funções é comunicada pela empresa dizendo que Alexandre Fonseca “pretende de forma inequívoca proteger os interesses do Grupo Altice, e todas as suas marcas num processo que é público onde, aparentemente, são indiciados atos a investigar ocorridos no período em que este exerceu as funções executivas de presidente da Altice Portugal“, acrescentando que “esta postura de Alexandre Fonseca contextualiza-se num ato responsável no caminho para o cabal esclarecimento da verdade”.

Neste momento, há quatro pessoas, no âmbito desta investigação, detidas, à espera de interrogatório. É o caso do fundador da Altice, Armando Pereira, mas também do empresário bracarense Hernâni Vaz Antunes – que tinha mandado de detenção mas não estava a ser localizado e no fim de semana acabou por entregar-se às autoridades — e da sua filha Jessica Antunes, além de um dos administradores de várias empresas que ligam estes empresários, Álvaro Gil Loureiro.

Alexandre Fonseca chegou ao grupo que detém a marca Meo pela mão da Altice, depois desta empresa de Patrick Drahi e Armando Pereira terem adquirido à Oi a operadora nacional em 2015. Alexandre Fonseca já estava na Oni e Cabovisão, empresas que a Altice detinha, e que acabou por vender para que a compra da Meo fosse aprovada pelas entidades de concorrência. Alexandre Fonseca entrou na Altice em 2015 e em 2017 assumiu as funções de presidente executivo.

No ano passado deu esse lugar a Ana Figueiredo, passando a ser chairman da operação em Portugal e assumindo funções executivas ao nível do grupo — co-CEO do grupo Altice — além de presidente não executivo da Altice USA (empresa cotada).

Em comunicado, o grupo diz aceitar esta decisão. “Esta é uma decisão que o Grupo Altice aceita e valoriza, pois auxilia a salvaguarda da prossecução da sua atividade empresarial e promove a defesa dos princípios da transparência, e da inequívoca colaboração no apuramento dos factos”.

No âmbito das investigações da denominada Operações Picoas Alexandre Fonseca terá sido também alvo de buscas domiciliárias, mas, segundo a SIC, não foi ainda constituído arguido, mas deverá sê-lo entretanto, acrescenta o Eco. No processo é mencionado por suspeitas de recebimentos indevidos. Em investigação está a compra da sua casa em Barcarena a uma das empresas de Hernâni Vaz Antunes.

A Altice já tinha indicado na passada semana que tinha aberto uma investigação interna aos processos de compra da empresa nomeadamente às aquisições e alienações de imóveis, tendo suspendido os pagamentos às empresas envolvidas na Operação Picoas.