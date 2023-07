Em atualização

Armando Pereira foi detido esta quinta-feira após as buscas à sua casa, em Vieira do Minho, em Braga. A informação avançada pelo jornal Nascer do Sol foi confirmada pelo Observador, que apurou que o antigo dono de 30% da Altice será esta sexta-feira presente ao juiz Carlos Alexandre no Tribunal Central de Instrução Criminal para a definição das medidas de coação.

Altos dirigentes da Altice foram esta quinta-feira alvo de buscas por suspeitas de crimes de corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais. A casa de Armando Pereira em Portugal foi um dos locais visados pela autoridades. Negócios imobiliários relacionados com a Altice e que envolverão sete imóveis da antiga Portugal Telecom (PT) terão levado à realização das buscas, que ocorreram em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

Já esta sexta-feira, o jornal Nascer do Sol tinha noticiado que Armando Pereira tinha sido constituído arguido por suspeitas de ter desviado do grupo Altice 250 milhões de euros. O cofundador da dona da Meo terá praticado as alegadas ilegalidades em parceria com o seu braço direito, Hernâni Vaz Antunes, que também terá sido constituído arguido (mas que não estará detido).

O Ministério Público suspeita que Armando Pereira e Hernâni Vaz Antunes tenham delineado dois esquemas para o alegado desvio. O primeiro seria, alegadamente, centrado na compra abaixo do valor de mercado de sete imóveis da antiga PT, que depois terão sido revendidos com lucros extraordinários. O segundo seria, supostamente, centrado numa alegada chantagem feita a antigos fornecedores da Portugal Telecom, que teriam de entregar contrapartidas indevidas àqueles que executavam o suposto esquema ou deixariam de fazer parte dos negócios.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Neste momento, segundo a SIC Notícias, Armando Pereira encontra-se no estabelecimento prisional anexo à Polícia Judiciária (PJ), em Lisboa.