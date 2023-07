No sexto dia do controlo documental nas fronteiras portuguesas, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), sete pessoas foram impedidas de entrar em Portugal. Três foram paradas em Tuy e Valença: uma mulher com os dois filhos menores, que estavam dados como desaparecidos segundo o Sistema de Informação de Schengen.

Foram entregues às autoridades espanholas como confirma à rádio Observador, o major Hernâni Martins da Divisão de Comunicação e Relações Públicas da GNR.

As outras quatro pessoas foram barradas quando tentavam entrar por via áerea, por não terem visto ou documentos válidos. Foi ainda detida uma outra pessoa em cumprimento de um mandado de detenção pendente, informou em nota de imprensa o Sistema de Segurança Interna português ao fazer o balanço da operação JMJ.

No total, as autoridades portuguesas já controlaram mais de 500 mil pessoas desde o início de reposição deste controlo nas fronteiras, tendo impedido a entrada no país de 83 pessoas.

As fronteiras aéreas são aquelas onde mais cidadãos têm sido controlados no âmbito desta operação. Só na quarta-feira foram mais de 71.000 passageiros de 407 voos, a esmagadora maioria com origem de fora do Espaço Schengen.

O controlo documental nas fronteiras terrestres, aéreas e marítimas no âmbito da JMJ entrou em vigor no sábado e está a ser feito de forma seletiva e direcionado com base em informações e análise de risco.

De acordo com o balanço operacional feito esta sexta-feira, nos primeiros seis dias foram fiscalizadas 31.874 pessoas nas fronteiras terrestres, 438.402 passageiros nas fronteiras aéreas e 36.3587 nas fronteiras marítimas, num total de 503.633 pessoas.

No âmbito da operação, foi recusada a entrada a 83 pessoas, das quais 50 tentavam chegar a Portugal por via terrestre e 33 por via aérea.

Nas fronteiras aéreas foram controlados desde o início da operação 2.571 voos e detidas quatro pessoas, nas fronteiras terrestres as autoridades controlaram um total de 7.559 viaturas e nas marítimas foram controladas 635 embarcações, 117 das quais nas últimas 24 horas.

A reposição de controlos documentais nas fronteiras permanecerá ativa até às 0h00 horas de 7 de agosto e acontece “a título excecional de forma a acautelar eventuais ameaças à ordem pública e à segurança interna”, segundo uma resolução do Governo.

O controlo de fronteiras no âmbito da JMJ, evento que vai decorrer em Lisboa entre 1 e 6 de agosto e contará com a presença do Papa Francisco, está a cargo do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), com a assistência da Polícia de Segurança Pública (PSP) e GNR, além da eventual colaboração de autoridades de outros países.