A inflação voltou a abrandar em julho, de acordo com a estimativa rápida publicada esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Em junho, a inflação homóloga tinha-se situado nos 3,4 %, tendo passado em julho para os 3,1%, o que traduz uma descida de 0,3 pontos.

Segundo o INE, a desaceleração “está parcialmente associada a um decréscimo de preços verificado na classe dos Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas”.

A inflação subjacente, que exclui os produtos alimentares não transformados e a energia, também abrandou, tendo já baixado dos 5%. Terá passado em julho de 5,3% para 4,7%.

Já o índice que inclui apenas os produtos energéticos mantém-se negativo. Ter-se-á fixado em -15,0%, tendo recuado menos face aos -18,8% do mês anteriores. O índice relativo apenas aos produtos alimentares não transformados terá recuado de 8,5% para 6,9%.

A variação mensal do Índice de Preços no Consumidor também registou uma descida, ao contrário do que aconteceu no mês passado. Abrandou de 0,3% para -0,4%.

O INE estima-se que a variação média dos últimos doze meses se situe nos 7,3%, também aqui um abrandamento face à média de 7,8% do mês anterior.

Por sua vez, o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português, que serve para comparar com outros países europeus, terá registado uma quebra homóloga de quatro pontos, passando de 4,7% para 4,3%.

Os dados definitivos da inflação de julho serão publicados no próximo dia 10 de agosto.