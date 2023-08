O primeiro-ministro, António Costa, e o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, tiveram esta quarta-feira encontros privados com o Papa Francisco na Nunciatura Apostólica, em Lisboa, onde o pontífice vai morar durante a Jornada Mundial da Juventude, que decorre até domingo.

O primeiro a chegar foi Santos Silva, que esteve reunido com o Papa durante cerca de 15 minutos naquela que é a embaixada do Vaticano em Lisboa.

António Costa, que chegou ao local às 16h30 acompanhado pela mulher, Fernanda Tadeu, esteve reunido durante 30 minutos. À saída, nenhuma das duas figuras do Estado prestou qualquer declaração à comunicação social.

Antes do encontro, e após ter marcado presença na cerimónia que decorreu no Centro Cultural de Belém esta manhã – na qual o líder da Igreja Católica discursou -, António Costa publicou uma mensagem na rede social X (antigo Twitter), na qual dizia ser “uma enorme alegria” receber o Papa Francisco em Portugal, qualificando-o como “uma referência para crentes e não crentes”.

“A sua presença e a de milhares de jovens em Portugal para a JMJ é sinónimo de esperança nos valores da humanidade, da igualdade, da solidariedade e da paz”, rematou o primeiro-ministro português, que esta semana admitiu não ter sido “bafejado pela sorte da fé”.

É com enorme alegria que recebemos o @Pontifex_pt em #Portugal, uma referência para crentes e não crentes. A sua presença e a de milhares de jovens em Portugal para a @jmj_pt é sinónimo de esperança nos valores da humanidade, da igualdade, da solidariedade e da paz.#JMJ2023 pic.twitter.com/Rv56PgX0Li — António Costa (@antoniocostapm) August 2, 2023

Olaria e livros: os três presentes de António Costa para o Papa Francisco

Durante o encontro com o Papa Francisco, o primeiro-ministro ofereceu ao líder da Igreja Católica uma escultura de São Francisco de Assis, da autoria de José Franco. Além desta peça de olaria de Mafra, António Costa ofertou ainda a obra completa do padre jesuíta Manuel Antunes e o livro “Santuários Marianos de Portugal”, coordenado por José Sá Fernandes, o responsável do Grupo Missão do Governo na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), sobre 124 santuários marianos no país.

Já o Papa Francisco ofereceu a António Costa um tríptico de medalhas papais referente ao décimo ano de pontificado e ainda livros religiosos, adianta o gabinete do primeiro-ministro.

Em 2017, na anterior passagem do pontífice por Portugal, António Costa havia oferecido ao Papa Francisco um relicário em prata com uma imagem de Santo António.