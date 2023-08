No oceano da história, estamos a navegar num momento tempestuoso e sente-se a falta de rotas corajosas de paz. Olhando com grande afeto para a Europa, no espírito de diálogo que a caracteriza, apetece perguntar-lhe: Para onde navegas, se não ofereces percursos de paz, vias inovadoras para acabar com a guerra na Ucrânia e com tantos conflitos que ensanguentam o mundo?”

Foram várias as referências de Francisco à guerra na Ucrânia, através de críticas à Europa pela ausência de um caminho para a paz. O líder da Igreja Católica colocou no “velho continente” a responsabilidade da resolução do conflito, tal como aconteceu no passado, numa referência aos acordos de paz firmados após as guerras que assolaram o continente europeu no século XX. O líder da Igreja Católica pede aos países europeus um esforço na construção de pontes e de diálogo e que tenham um papel de “pacificadores” no Leste europeu, numa altura em que Ucrânia e Rússia continuam de costas voltadas e sem se sentar à mesa das negociações.

Fica-se preocupado ao ler que, em muitos lugares, se investem continuamente os recursos em armas e não no futuro dos filhos . Sonho uma Europa, coração do Ocidente, que use o seu engenho para apagar focos de guerra e acender luzes de esperança; uma Europa que saiba reencontrar o seu ânimo jovem, sonhando a grandeza do conjunto e indo além das necessidades imediatas; uma Europa que inclua povos e pessoas, sem correr atrás de teorias e colonizações ideológicas”.

O comércio de armas tem sido uma crítica recorrente do Papa Francisco nos discursos que proferiu nos últimos meses, condenando as avultadas verbas que os Estados gastam no armamento em detrimento de as aplicarem no desenvolvimento e na melhoria de vida dos cidadãos, incluindo na educação. Num momento de improviso, Francisco chega mesmo a lamentar que se gaste mais dinheiro em armas do que no futuro dos jovens e pede que o “engenho” e os conhecimentos técnicos sejam usados para pôr fim às guerras, e não para criar mais conflitos.

