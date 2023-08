Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O Ministério da Defesa russo acusou a Ucrânia de ter lançado um ataque com drones marítimos a uma base naval perto do porto russo de Novorossiysk, no Mar Negro, um dos mais importantes portos para as exportações russas na região.

The moment russian large landing ship Olenegorsky Gornyak was hit by Ukrainian drone in the Black Sea near Novorossiysk ???? pic.twitter.com/FCeKdvGin4 — Walter Report ???????? (@walter_report) August 4, 2023

À Reuters, fonte não identificada dos serviços secretos ucranianos confirmou a autoria do ataque e desemntiu o Ministério da Defesa russo, que disse que os drones foram todos destruídos. Nas redes sociais, o conselheiro do Presidente ucraniano, Mykhailo Podolyak, defendeu a utilização de drones na guerra na Ucrânia, sustentando que pode acabar com a presença da frota russa no Mar Negro e assegurar “liberdade e segurança” para o comércio internacional.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Eis um resumo dos outros acontecimentos que marcam o 527.º dia da invasão:

O que se passou durante a tarde?

O líder da oposição russa, Alexey Navalny, foi hoje condenado a 19 anos de prisão por extremismo, avançam as agências estatais russas;

O exército da Ucrânia repeliu ataques russos em Avdiivka e Marinka, no sul de Bakhmut, na região de Donetsk;

Após uma inspeção esta quinta-feira, a Agência Internacional de Energia Atómica declarou que “não observou qualquer mina ou explosivo” nos tetos da central nuclear de Zaporijia, na Ucrânia;

A Ucrânia recuperou os corpos de 44 soldados mortos durante a invasão russa do país e que estavam nos territórios ocupados pela Rússia, declarou o comissário ucraniano para as Pessoas Desaparecidas, Oleg Kotenko;

Sergei Shoigu visitou uma frente do exército russo em combate no leste a Ucrânia, em Lyman, e agradeceu aos “comandantes e soldados o sucesso das operações ofensivas”;

A Lituânia recusou renovar a autorização de residência no país a mais de mil russos e bielorrussos por considerar que constituem uma ameaça para a segurança nacional, anunciou hoje o governo lituano;

Ao mesmo tempo, na Letónia, entre cinco e seis mil residentes russos vão receber no próximo mês uma notificação oficial a informá-los de que terão de deixar o país.

O que se passou durante a manhã?