O comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, assegurou esta terça-feira que a circulação está normalizada em todo o país, não havendo cortes de vias apesar dos incêndios em curso.

A informação foi atualizada cerca das 13h10 pelo comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, num briefing sobre o ponto de situação dos incêndios rurais.

De acordo com André Fernandes, àquela hora, havia “três ocorrências significativas” – em Odemira, Cinfães e Mangualde” –, estando ativos os planos municipais de emergência em Castelo Branco, Proença-a-Nova e Odemira.

Neste momento, não há nenhum incêndio que tenha cortes de vias, em particular itinerários principias, podendo-se circular livremente no país sem qualquer constrangimento relacionado com incêndios rurais”, disse o comandante nacional.

