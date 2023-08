O presidente do partido Chega, André Ventura, escreveu uma carta ao Papa Francisco a mostrar-se arrependido por não ter participado no encontro do chefe da Igreja Católica com decisores políticos portugueses, diplomatas e figuras do mundo da cultura no Centro Cultural de Belém (CCB) no primeiro dia da sua recente passagem por Portugal, a propósito da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa.

A notícia é avançada pelo Correio da Manhã, que divulga excertos da carta enviada por Ventura ao Papa Francisco.

No CCB, o Papa Francisco fez o discurso mais político da sua viagem a Lisboa: falou do drama dos refugiados, apontou o dedo à Europa por ser incapaz de encontrar caminhos para a paz na Ucrânia, tocou nos temas quentes da eutanásia e do aborto, falou da crise climática e ainda alertou para as dificuldades vividas pelos jovens de hoje, incluindo o aumento do custo de vida e a dificuldade em encontrar casa e constituir família.

