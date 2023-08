Depois de dois dias de agenda privada, o terceiro dia de visita de Estado à Polónia, esta terça-feira, 22 de agosto, reservada para o programa oficial, foi marcado pela cerimónia oficial de boas-vindas ao Presidente da República pelas 9h30 (hora local). Após uma reunião de cerca de uma hora, seguiu-se uma conferência de imprensa durante a qual Marcelo Rebelo de Sousa prometeu ao homólogo polaco atenção e solidariedade quanto às preocupações da Polónia em relação às “movimentações que questionem as fronteiras leste da União Europeia e da NATO”.

Na conferência de imprensa conjunta com o Presidente polaco, Andrzej Duda, no âmbito do último dia da visita oficial à Polónia, Marcelo Rebelo de Sousa deixou “uma palavra especial” àquele país “pelo papel que tem tido no quadro da situação vivida na Ucrânia”.

A Polónia, por outro lado, apelou a Portugal para que a NATO e a UE não ignorem a ameaça da Bielorrússia. O Presidente polaco, Andrzej Duda, declarou que a pressão migratória e a proximidade do Grupo Wagner “não são só um problema polaco”.

