O arranque da Vuelta mais imprevisível dos últimos anos trouxe precisamente a confirmação dessa incerteza, com a DSM–Firmenich a vencer o contrarrelógio por equipas em Barcelona e o jovem Lorenzo Milesi a tornar-se o primeiro a vestir a camisola vermelha. A Quick-Step do vencedor em título Remco Evenepoel ficou a seis segundos da DSM, enquanto que a Movistar ficou a uns modestos 53 centésimos do triunfo.

Nélson Oliveira foi mesmo o melhor português em prova, muito à boleia da prestação positiva da própria Movistar, e terminou o primeiro dia da Vuelta no 9.º lugar da classificação geral. Seguiram-se Rui Costa (69.º), Rui Oliveira (80.º), João Almeida (83.º), Rúben Guerreiro (126.º) e só depois André Carvalho (170.º), que terminou a mais de dois minutos de Lorenzo Milesi.

Depois do contrarrelógio inicial, Lorenzo Milesi mostrou-se “chocado” por ser o primeiro dono da camisola vermelha. “Não estava à espera. É uma sensação ótima e é bom para toda a equipa. É um momento muito emotivo. Corremos alguns riscos, mas tínhamos um plano bem delineado. Mantivemo-nos fiéis ao plano e correu bem. Estamos muito felizes com esta vitória”, explicou o jovem italiano, que esta temporada já tinha vencido o contrarrelógio nos Mundiais Sub-23.

Este domingo, a segunda etapa da Vuelta e a primeira em linha cumpria os 182 quilómetros entre Mataró e Barcelona, com três contagens de montanha de terceira e segunda categoria. O dinamarquês Andreas Kron (Lotto–Dstny) foi o primeiro a chegar à meta depois da subida a Montjuïc e não deixou fugir a vitória, seguido de Kaden Groves (Alpecin–Deceuninck), Andrea Vendrame (AG2R Citroën) e Andrea Bagioli (Quick-Step), com Fernando Barcelo (Caja Rural-Seguros RGA) a fechar o top 5.

⏪ ¡SIN RIVAL! Un potente ataque de Andreas Kron para vencer en Montjuïc.???? ¡Revive el ÚLTIMO KM! ???? SOLO VICTORY! A powerful attack by Andreas Kron to win on Montjuïc.???? Relive the LAST KM!#LaVuelta23 @CarrefourES #CarrefourconLaVuelta pic.twitter.com/buZjdF26hI — La Vuelta (@lavuelta) August 27, 2023

Rui Costa foi o melhor português, terminando no 12.º lugar e a sete segundos de Andreas Kron, com Nélson Oliveira a ficar com a segunda melhor posição nacional, em 48.º. Rúben Guerreiro foi 50.º e João Almeida foi 90.º, com André Carvalho a cruzar a meta em 136.º e Rui Oliveira no 167.º lugar. Lorenzo Milesi ficou na posição 170, encerrando a segunda volta a quase 14 minutos do vencedor, e a camisola vermelha mudou de mãos pela primeira vez: o italiano Andrea Piccolo (EF Education–EasyPost) foi 39.º na etapa e é agora o líder da classificação geral da Vuelta, seguido de Javier Romo Oliver (Astana).