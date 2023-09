A Iniciativa Liberal apresentou um pacote com 11 medidas para a habitação, num compromisso para dez anos, que serve de resposta ao programa Mais Habitação do Governo, que o partido liderado por Rui Rocha tem criticado duramente nos últimos meses. Desde a descida de vários impostos à eliminação do congelamento de rendas, passando pelo resgate de imóveis devolutos do Estado, a IL traz para o debate soluções para o “agora” e recorda que não cabe aos privados, mas sim ao Estado, “acautelar” as questões sociais neste setor.

Num fim de verão marcado pelo veto de Marcelo Rebelo de Sousa ao pacote Mais Habitação — que vai ser confirmado pelo PS no Parlamento — a IL arranca o ano parlamentar com a apresentação de um conjunto de medidas para o setor que serão apresentadas nos próximos tempos em momentos distintos. Chama-se “Habitação Agora” e assenta em três pilares: reduzir custos, aumentar oferta e recuperar confiança.

Rui Rocha aponta o problema da habitação como “sério” e “urgente” e vai mais longe para explicar que há um “triângulo” de problemas que inclui não só o setor da habitação, como também a questão dos baixos rendimentos e da mobilidade de acesso (os transportes) — e que estão interligados. O líder da IL acredita que o mercado foi “muito condicionado [pelo Estado] nos últimos anos e nas últimas décadas e é precisamente por isso é que os resultados estão à vista“, nomeadamente pela “existência de mecanismos de congelamento de rendas que se prolongam ao longo do tempo”. Ainda que deixe claro que há questões sociais que é preciso “acautelar”, esclarece que essa é a função do Estado e que “não cabe aos privados fazer ação social”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.