Rastreios ao Cancro da Cabeça e Pescoço marcam a 11.ª edição da Campanha de Sensibilização para a doença que tem mais de 2.500 novos casos anuais, metade deles diagnosticados em fase avançada.

As ações de rastreio, informação e sensibilização vão decorrer a 20 de setembro no Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, das 14h00 às 17h00, no espaço da consulta externa de Otorrinolaringologia, e em Lisboa nos polos da Comunidade Vida e Paz em Chelas e na Quinta do Lavado, Penha de França, entre as 14h00 e as 18h00, havendo também ações em escolas de norte a sul do país.

A iniciativa em Portugal é desenvolvida pelo Grupo de Estudos Cancro de Cabeça e Pescoço (GECCP), que este ano “reforça a importância das três fases de prevenção: Na primária passa pela prevenção do desenvolvimento do cancro da cabeça e pescoço através de atividades para alterar os comportamentos de alto risco e a vacinação contra o Vírus do Papiloma Humano (HPV); na secundária tem foco na melhoria do diagnóstico e do tratamento precoces, através da educação para os sinais e sintomas, e a terciária é destinada a melhorar a qualidade dos cuidados prestados aos doentes, para prevenir complicações e aumentar a qualidade de vida dos sobreviventes”.

Segundo a presidente do GECCP, Ana Joaquim, em Portugal o diagnóstico desta doença “continua a fazer-se tardiamente na maioria dos doentes”, salientando que dos entre 2.500 a 3.000 novos casos existentes por ano “mais de metade são diagnosticados em fase avançada“.