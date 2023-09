Quatro membros de uma equipa grega de resgate enviada para a Líbia morreram num acidente rodoviário quando estavam a caminho da cidade da Derna, arrasada pelas chuvas intensas e pelo colapso de duas barragens. Este acidente provocou também a morte a três membros de uma família líbia, informou o ministro da Saúde do governo do lesta da Líbia.

Quinze dos elementos desta equipa grega ficaram feridos, dos quais sete em estado crítico, revelou Othman Abduljaleel numa conferência de imprensa transmitida pela televisão e citada pela Reuters. As forças armadas gregas divulgaram que um autocarro que transportava pessoal médico colidiu com outro veículo que vinha na direção contrária, mas não confirmaram a existência de mortos.

As causas e circunstâncias em que este acidente ocorreu vão ser investigadas em cooperação com as autoridades líbias, à medida que está a ser preparada uma operação especial para reunir os elementos gregos na cidade de Benghazi para organizar o seu repatriamento, acrescentou o ministro líbio. Já o ministro dos Negócios Estrangeiros grego não estava disponível para comentar, refere a Reuters. A equipa grega de resgate era composta por 16 pessoas e três intérpretes.

As inundações na cidade de Derna já provocaram mais de 11 mil mortos e as autoridades admitem que o número ainda pode subir muito.