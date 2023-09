Um homem, com cerca de 80 anos, morreu nesta segunda-feira no Itinerário Complementar 2, na localidade das Marés, no concelho de Alenquer, em resultado da colisão do ciclomotor em que seguia com um veículo ligeiro, disse o comandante dos bombeiros de Alenquer.

Daniel Ribeiro disse à agência Lusa que a vítima morreu ainda no local do acidente, que ocorreu pelas 13h52, ao quilómetro 51,3, nas Marés, concelho de Alenquer e distrito de Lisboa.

No local estiveram 14 operacionais e seis veículos, entre os quais a viatura Médica de Emergência e Reanimação de Vila Franca de Xira, duas ambulâncias e um veículo de desencarceramento dos bombeiros de Alenquer.

As causas do acidente estão a ser investigadas pelo Destacamento de Trânsito do Carregado da GNR.

A via encontra-se cortada ao trânsito no sentido sul-norte enquanto decorrerem trabalhos de investigação pela GNR e de limpeza da via pelos bombeiros.