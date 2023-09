António Costa e Luís Montenegro até foram duas vezes à Madeira no verão, mas isso foi antes da campanha oficial começar na região. E há uma razão para isso: as estruturas regionais dos dois maiores partidos — admitem ao Observador dirigentes do PS/M e do PSD/M — não gostam de ter os líderes nas campanhas por uma questão da afirmação da autonomia. Se é certo que Costa não volta ao arquipélago (onde as sondagens preveem uma derrota para o PS), Miguel Albuquerque pode abrir um exceção para Luís Montenegro, estando a ser equacionadas duas datas para o líder do PSD nacional se deslocar à região.

Começando por António Costa, tal como na eleição de 2019, o primeiro-ministro já não se vai deslocar à Madeira — aquela que antes assumia ser a sua “obsessão” eleitoral — até ao dia das eleições. O primeiro-ministro esteve na Madeira dois dias antes da campanha oficial arrancar e a principal mensagem até pode ser lida mais como um descanso para os eleitores do PSD que podiam temer que a Madeira fosse prejudicada por o Governo central ser de outra cor política: “A região pode continuar a contar com a República”.

O líder do PS/Madeira, Sérgio Gonçalves, desvalorizou, em entrevista ao Observador, a ausência de Costa da campanha, dizendo que “não é um líder partidário nacional como qualquer outro. É o primeiro-ministro de Portugal, tem uma agenda muito complicada“. Para o líder regional, o PS “não sentirá a necessidade que outros partidos têm de ter os líderes nacionais” na Madeira por reconhecer a solidez da estrutura regional. Sérgio Gonçalves defende mesmo que ter os líderes nacionais na Madeira “quase em campanha diária”, como fazem os pequenos partidos, é de “alguma forma enganar o eleitorado”.

