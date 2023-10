Um homem com cerca de 70 anos foi esta sexta-feira resgatado do mar, na praia da Lagoa, na Póvoa de Varzim, distrito do Porto, com ferimentos graves, revelou à Lusa fonte dos bombeiros.

O alerta foi dado pelas 17h38, após o homem ter sido resgatado por populares do mar quando se encontrava em apuros junto às rochas e à mercê da rebentação das ondas, acrescentou a fonte da corporação da Póvoa de Varzim.

À chegada dos meios de socorro ao local, o cidadão alemão encontrava-se consciente, tendo, depois de receber os primeiros socorros, sido transportado para o Hospital da Póvoa de Varzim “em estado grave”, indicou a fonte.

No auxílio à vítima, para além dos Voluntários da Póvoa de Varzim, esteve uma equipa do Suporte Imediato de Vida do Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim, elementos da Estação Salva-vidas da Póvoa de Varzim e Vila do Conde e da Polícia Marítima, acrescentou.