Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Ao 590.º dia de guerra, o número de mortos do ataque que atingiu uma mercearia e um café na aldeia ucraniana de Hroza, esta quinta-feira, continua a aumentar. O último balanço feito pelas autoridades ucranianas aponta para a existência de 55 vítimas mortais.

A ONU revelou que enviou uma equipa para Hroza para investigar o ataque — que tem sido condenado pela comunidade internacional —, para recolher mais informações e para falar com sobreviventes. Do lado da Rússia, questionado acerca do ataque no seu briefing diário, Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, disse que Mosocvo não ataca ou têm como alvo infraestruturas civis.

#Ukraine: @thedailybeast & @ukrpravda_news announced today that journalist Victoria Roshchyna went missing on 3/08 while on her way to report from the Russian-occupied ???????? territories. We must act as quickly as possible to find her. pic.twitter.com/5isFTw0ZRK

— RSF (@RSF_inter) October 4, 2023