O Prémio Nobel da Física 2023 foi atribuído Pierre Agostini, Ferenc Krausz e Anne L’Huillier pelo desenvolvimento de “métodos experimentais que geraram pulsos de luz em attosegundos para o estudo da dinâmica dos eletrões na matéria”, anunciou esta terça-feira a Academia Real das Ciências Sueca, em Estocolmo (Suécia).

Dito de outra forma, os eletrões movem-se e trocam energia de uma forma tão rápida que nenhuma tecnologia conseguia captar esses processos — como o coiote que tenta apanhar o papa-léguas Bip Bip, rápido demais para qualquer armadilha. O que estes cientistas conseguiram foi criar uma ‘armadilha’ rápida o suficiente para registar o que acontece em poucas dezenas de attosegundos. [Um attosegundo é 0,000000000000000001 segundos ou 10-18 segundos.]

Um attosegundo é tão curto que há tantos attosegundos num segundo quantos os segundos que passaram desde a origem do universo”, lê-se no comunicado de imprensa da Academia Real das Ciências Sueca.

Para se registar uma fotografia é preciso, antes de mais, haver luz ambiente suficiente ou usarmos um flash para criarmos esse ambiente de luz. Quanto mais rápido o movimento, como o bater de asas de beija-flor, mais rápido terá de ser o obturador (mas mesmo assim captar a luz suficiente para criar a imagem). O que os laureados conseguiram foi criar um flash indescritivelmente rápido e curto que permitisse ‘fotografar’ os eletrões.

Este prémio distingue investigação fundamental, que ainda não tem uma aplicação corrente. “Não é algo que se possa comprar no supermercado”, disse o físico Carlos Fiolhais à CNN. O comunicador de ciência destacou, no entanto, que esta tecnologia permite conhecer melhor os eletrões e aquilo que fazem: “Vamos conseguir ver as reações químicas a acontecer”. As reações químicas resultam na troca de energia entre átomos e moléculas, na passagem de eletrões de um átomo para o outro (ou na entrada e saída de eletrões), que podem ser vistas mesmo que aconteçam em attosegundos.

Carlos Fiolhais destacou também o facto de entre os laureados estar uma cientista, apenas a quinta a ser galadoarda com um Nobel da Física apesar de o trabalho das mulheres na ciência ser cada vez mais relevante. Anne L’Huillier fez a sua descoberta em 1987, apenas um ano depois de ter completado o doutoramento. Curiosamente, como lembrou Fiolhais, o doutoramento foi feito na Universidade Pierre e Marie Curie, em Paris (França), e Marie Curie foi a primeira mulher a ganhar um Prémio Nobel (1903), a primeira a receber um Nobel da Física (1903), a única mulher que ganhou dois prémios Nobel e a única de todos os laureados que recebeu prémios em duas disciplinas científicas distintas (Física em 1903 e Química em 1911).

O prémio tem um valor monetário de 11 milhões de coroas suecas (cerca de 950 mil euros) e será partilhado em partes iguais pelos três laureados: Pierre Agostini, professor na Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos; Ferenc Krausz, diretor do Instituto Max Planck de Óptica Quântica e professor na Universidade Ludwig Maximilians de Munique, na Alemanha; e Anne L’Huillier, professora na Universidade de Lund, na Suécia.

A descoberta de Anne L’Huillier remonta já a 1987. Na altura, a cientista verificou que eram emitidos diferentes tons de luz quando fazia incidir um feixe de laser sobre um gás nobre — nome dados aos gases incolores, inodoros, insípidos e não inflamáveis em condições padrão. Vários anos depois, já em 2001, Pierre Agostini e Ferenc Krausz, a trabalharem de forma independente e experiências distintas, demonstraram que o efeito descoberto por Anne L’Huillier podia ser usado para criar pulsos de luz (‘flashes’) mais curtos do que até então tinha sido possível.

Uma previsão quase certa

A atribuição do Prémio Nobel, seja em que área for, é talvez um dos segredos mais bem guardados. Não há fugas de informação e muito raramente se adivinha quem serão os laureados desse ano — ainda que, muitas vezes, a escolha recaia sobre cientistas que há se especulava que pudessem vir a ganhar o prémio.

A revista Physics World todos os anos aponta os candidatos preferidos ou mais prováveis, mas raramente acerta no ano. A única exceção (a única vez em que acertaram em cheio) foi em 2013, quando Peter Higgs e François Englert foram distinguidos pela previsão do mecanismo Higgs em 1964. Era um prémio mais do que esperado visto que, no ano anterior, os físicos do CERN tinham identificado o bosão de Higgs e demonstrado que a previsão estava correta.

Tirando isso, a Physics World é perita em prever prémios Nobel anos antes de estes efetivamente acontecerem. Foi o caso de Alain Aspect, da Université Paris-Saclay e École Polytechnique(França), John Clauster, da J.F. Clauser & Assoc. (Estados Unidos) e Anton Zeilinger, da Universidade de Viena (Áustria), distinguidos “pelas experiências com fotões emparelhados, estabelecendo a violação das desigualdades de Bell e sendo pioneiros na ciência da informação quântica”. A previsão da revista foi em 2013, a atribuição do prémio aconteceu em 2022.

Este ano, a revista olhou para os prémios atribuídos nos anos anteriores e identificou as áreas menos prováveis, como por exemplo, astronomia, astrofísica e cosmologia, áreas nas quais houve três Nobel nos últimos seis anos — assim, um prémio relacionado com o Telescópio Espacial James Webb estaria fora da corrida (por agora). Física quântica também será pouco provável porque foi a área do prémio do ano passado.

As apostas da Physics World recaem sobre áreas que não são galardoadas há mais de cinco anos: matéria condensada, física atómica e molecular, e óptica. Paul Corkum, Ferenc Krausz e Anne L’Huillier, que recentemente ganharam o Prémio Wolf da Física “pelas contribuições pioneiras para a ciência do laser ultrarrápido e à física dos attossegundos”, são alguns dos nomes apontados pela revista. Desta vez, a Physics World praticamente acertou.