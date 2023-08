Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

O Presidente russo, Vladimir Putin, estava a participar no 80.º aniversário da vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazi na batalha de Kursk quando começaram a surgir os rumores – depois tornados certezas – que o líder do grupo Wagner morrera na queda de um avião durante uma viagem entre Moscovo e São Petersburgo. Até às 01h00 desta quarta-feira, o Chefe de Estado não fez uma única menção à morte de Yevgeny Prigozhin, que chegou a ser conhecido como o “cozinheiro de Putin” e protagonizou há dois meses uma rebelião contra as chefias militares russas.

O líder russo deslocou-se esta quarta-feira até Kursk, uma região não muito longe da fronteira com a Ucrânia, para fazer parte das comemorações da vitória na batalha de 1943, cujo programa incluiu o concerto de uma orquestra. Durante a ocasião, Vladimir Putin entregou condecorações a soldados russos que participaram nos combates em território ucraniano.

