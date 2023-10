Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra Israel-Hamas

A TAP suspendeu as ligações aéreas com Telavive, em Israel, devido à situação no país, na sequência do ataque surpresa de sábado levado a cabo pelo grupo islâmico da Palestina Hamas, informou esta segunda-feira a companhia aérea.

“A TAP decidiu suspender os voos para e de Telavive, devido à situação em Israel. Os passageiros com voos marcados até final de outubro podem remarcá-los sem custos adicionais ou pedir o reembolso do valor”, lê-se numa nota publicada pela TAP na sua página da internet.

No sábado, a companhia aérea tinha já anunciado, em nota enviada à Lusa, o cancelamento dos voos previstos para domingo e para o dia desta segunda-feira oriundos ou com destino para Telavive.

Tal como a TAP, e segundo noticiou a agência francesa AFP, várias companhias aéreas cancelaram voos para Telavive após o ataque do Hamas contra Israel.

Entre as empresas que cancelaram as ligações aéreas estão a Lufthansa, a Emirates, a Ryanair, a Aegan Airlines, a Air France e companhias aéreas americanas.

(Título e lead corrigidos. A TAP suspendeu os voos, mas não tem ainda data definida para os retomar)