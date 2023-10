No coração da Cidade Velha de Jerusalém, a mesquita Al-Aqsa é um dos lugares de culto mais venerados, mas é também um foco de tensões constante no conflito Israelo-palestiniano. A “defesa” deste local foi uma das razões invocadas pelo Hamas para lançar no sábado um ataque sobre Israel: a “Operação Tempestade Al-Aqsa”, que já provocou pelo menos 900 mortos israelitas e 2.400 feridos e que levou as forças israelitas a responderem com uma onda de ataques aéreos que resultou, até agora, em 770 mortos e 4.000 feridos na Faixa de Gaza.

A mesquita fica num local que é considerado o mais sagrado do Judaísmo e o terceiro mais importante do Islão, depois de Meca e Medina. Entre os muçulmanos, o local, onde também se situa a Cúpula da Rocha (muito conhecida como Dome of The Rock), é conhecido como al-Haram al-Sharif (Nobre Santuário).

Para os judeus, porém, é conhecido por outro nome: Har ha-Bayit (Monte do Templo), porque lá se situaram dois antigos templos que foram destruídos — o templo original, construído por Salomão e destruído por Nabucodonosor, e o Segundo Templo, erguido por Herodes e destruído durante a ocupação romana, no ano 70. O Muro das Lamentações, a que os muçulmanos se referem como o Muro al-Buraq, será a única estrutura que se mantém do segundo templo.

A mesquita Al-Aqsa situa-se em Jerusalém leste, território que Israel anexou em 1967 e que a maior parte da comunidade internacional define como “território ocupado”. Como recorda o New York Times, é administrada pela Waqf, uma organização que regula a propriedade muçulmana, mas as forças israelitas mantém também uma presença no local. Os judeus e os cristãos podem visitá-lo – no entanto, durante vários anos foram impedidos de lá rezar para impedir confrontos.

Com maior frequência, os nacionalistas religiosos israelitas têm procurado deslocar-se até lá. Como explica a Al Jazeera, as forças israelitas permitem agora que grupos, alguns compostos por centenas de judeus, se dirijam a al-Aqsa sob proteção policial e militar. Esta postura desagrada ao Hamas, que, na sua declaração de sábado ao lançar a operação sobre Israel, descrevia o facto de os judeus rezarem no local como uma “agressão” que “atingiu um pico nos últimos dias”.

Na semana antes do início da operação do Hamas em Israel, o local voltou a ser palco de conflitos durante o quinto dia do feriado judaico Sukkot. Na altura, dezenas de israelitas forçaram a sua entrada em Al-Aqsa, naquele que foi mais um episódio num longo histórico de tensões. A segunda Intifada, também conhecida como a Intifada de Al-Aqsa, iniciou-se em Setembro de 2000, depois de Ariel Sharon, então líder da oposição, ter entrado no Monte do Templo acompanhado por mais de 1.000 polícias israelitas, momento que foi interpretado como sendo uma provocação.

Mais recentemente, em maio de 2021, as forças israelitas invadiram o complexo. A ação resultou na detenção de vários palestinianos, ao que o Hamas respondeu com vários ataques, a que se seguiu uma guerra de 11 dias em Gaza.

Uma das razões para a escalada de tensão relacionada com a mesquista, segundo explica a Al Jazeera, está relacionada com a restrição da entrada de palestinianos no local. Em 2000, foi construído um muro que restringe a entrada de palestinianos da Cisjordânia a Israel. À rede de televisão, Yara Jalajel, antigo assessor jurídico do ministro palestiniano dos Negócios Estrangeiros, chegou a descrever este como um dos catalisadores “da raiva e revolta popular” para com Israel. “A questão de al-Haram al-Sharif permanece como uma catalisador simbólico, mas muito forte, da rotina de injustiça e opressão que os palestinianos enfrentam em Jerusalém”, sublinhou.