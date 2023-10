Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Muneo Suzuki, o deputado japonês que viajou para Moscovo na semana passada, abandonou esta terça-feira o partido da oposição, após críticas por apoio à Rússia.

Segundo o secretário-geral do Partido da Inovação do Japão, Fumitake Fujita, citado pelo The Guardian, o antigo vice-ministro dos Negócios Estrangeiros apresentou a carta de demissão, após o partido estar a considerar tomar medidas para o expulsar, devido à viagem realizada na semana passada.

“O partido decidiu aceitar o seu desejo”, revelou Fujita, numa conferência de imprensa.

Esta decisão surge após o governo japonês ter dito que “não tinha sido informado pelo senhor Suzuki da sua visita à Rússia”, onde este se reuniu com o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Andrei Rudenko.

O secretário do deputado, Shinji Akamatsu, disse que este partiu para a Rússia “numa viagem de inspeção”, acrescentado que o estava a fazer “em nome da sua própria visão do interesse nacional”.

Isto tanto causou estranheza ao partido populista, como foi contra o conselho do Japão de não fazer viagens à Rússia, “seja qual for a razão”, disse a ministra dos Negócios Estrangeiros japonesa, Yoko Kamikawa.

Apesar de já não se encontrar no partido, Suzuki continuará como deputado no parlamento, até ao final do mandato, em 2025.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros agradeceu, em comunicado publicado antes da demissão, a “importante contribuição” de Suzuki no desenvolvimento das relações russo-nipónicas, lamentando que esta cooperação esteja “agora a ser deliberadamente destruída” pelas sanções adotadas “para agradar os Estados Unidos” e pela “orientação anti-russa do Ocidente coletivo”.