A IDRA continua a reforçar a sua carteira de clientes, com a empresa italiana especializada em gigapresses a cativar cada vez mais construtores de automóveis para a aquisição dos seus equipamentos. Falamos de gigantescas máquinas que produzem peças de grandes dimensões em liga de alumínio, o equivalente a toda a zona frontal de um automóvel grande (4,7 metros), com 1,9 m de largura e comprimento entre o pára-choques e a antepara onde estão os pedais (o mesmo acontecendo na zona traseira).

Depois da Tesla ter adoptado esta solução, que utiliza nos Model Y e 3, além da Cybertruck (outros se seguirão), eis que a Toyota já anunciou pretender avançar para as gigapresses, mas de produção própria – em vez de adquirir aos italianos para conter os custos, sobretudo porque estamos a falar de muitas fábricas em vários continentes –, a que se juntaram a Ford e a Hyundai, com a Volvo a ter igualmente manifestado o seu interesse em comprar duas destas máquinas.

Com este equipamento inovador, a IDRA consegue acelerar todo o processo de produção, fabricando em cerca de 10 horas veículos que anteriormente necessitavam de 30 horas para serem construídos, com esta contabilidade a ter sido realizada pelo anterior CEO do Grupo Volkswagen, Herbert Diess. Esta peça única produzida pela gigapress da IDRA permite passar a fabricar, numa só prensagem, uma peça que pode representar toda a parte da frente, da traseira ou toda a zona central, estruturas que até aqui necessitavam de 70 a 80 peças muito mais pequenas, prensadas isoladamente de forma convencional em aço e, depois, soldadas entre si.

A IDRA já estava no mercado há algum tempo, mas foi necessário a Tesla descobrir o potencial das gigapresses, que realizam uma operação entre a prensagem a a moldagem a alta pressão, para angariar mais clientes. Aparentemente, o segredo está na liga de alumínio, que é aquecida até ao ponto de estar viscosa, mas não líquida (para evitar bolhas de ar que comprometam a rigidez), temperatura a que é injectada no molde. Depois vem a grande pancada, que nas gigapresses de maiores dimensões chega a atingir 9000 toneladas, sendo que a Tesla, que já utiliza gigapresses de 6000 toneladas para fabricar a plataforma dos Y e dos 3 em apenas três peças, pretende recorrer a uma IDRA de 9000 toneladas para produzir a plataforma do futuro Model 2 com apenas uma peça, a que corresponde uma pancada, com vantagens óbvias em matéria de custos.

Alguma concorrência da Tesla não está a dormir, pelo que rapidamente começaram a investigar o potencial das gigapresses como meio de tornar os veículos mais rápidos de fabricar e, por isso mesmo, mais baratos. A Toyota foi a primeira a anunciar publicamente o desenvolvimento de equipamentos similares aos da IDRA, optando por não os adquirir à empresa italiana, para evitar investimentos muito elevados. Agora, sabe-se que a Ford e a Hyundai vão também comprar gigapresses à marca italiana.

O equipamento adquirido pela Ford tornou-se público quando a IDRA revelou, num evento na passada semana, uma foto de uma prensa de 6000 toneladas com a palavra Ford imprensa de lado. A Hyundai, de acordo com uma fonte da Reuters, passou a integrar a lista de clientes da IDRA ao ver ser expedido para a Coreia do Sul um equipamento de 9000 toneladas, ao que parece para, de momento, ser utilizado pelo departamento de Investigação e Desenvolvimento.

Além destes dois equipamentos enviados para a Ford e Hyundai, a IDRA mencionou ainda que há um construtor de luxo europeu que está a fechar um contrato para o envio de duas prensas de 9000 toneladas, com a empresa italiana a confessar que são as primeiras máquinas enviadas para a Europa, mas sem revelar qual o destinatário. Poderá ser a Volvo, que já admitiu num passado recente estar a analisar com muita atenção o equipamento da IDRA.