O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, anunciou esta terça-feira que se desloca na quarta-feira a Bruxelas, onde na segunda-feira foram mortos num atentado dois adeptos da seleção de futebol da Suécia, um ato que considerou dirigido contra o seu país.

Previamente, e na mesma rede social, o primeiro-ministro sueco agradeceu a “solidariedade internacional” dirigida ao seu país após a divulgação do atentado na capital belga.

Much appreciate the international solidarity for Sweden after yesterday’s terrorist attack in Brussels. While we mourn the victims, my government is working closely with relevant agencies and international partners. Together we stand united against terrorism.

— SwedishPM (@SwedishPM) October 17, 2023