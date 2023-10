Em atualização

Pelo menos duas pessoas morreram, após um homem disparar vários tiros perto da Praça Sainctelette, no bairro de Molenbeek, em Bruxelas (Bélgica). O tiroteio aconteceu pouco depois das 19 horas desta segunda-feira e fez ainda um ferido.

Segundo o jornal Sudinfo, o homem, que usava um capacete e um colete laranja fluorescente, gritou “Allahu akbar” (“Alá é Grande”, em português), antes de disparar com uma espingarda do tipo Kalashnikov.

As vítimas eram dois cidadãos suecos, vestidos com a camisola da seleção do seu país e preparados para assistirem ao jogo Bélgica-Suécia, que decorre esta noite. De acordo com a polícia de Bruxelas, citada pelo jornal L’avenir, “os motivos do ato são terroristas”, estando “a circular um vídeo em que o agressor explica que vingou [o povo islâmico] ao matar três suecos”, disse.

Um vídeo filmado por um morador mostra o homem a entrar num edifício e a disparar contra uma pessoa, correndo depois para o exterior, onde dispara contra duas outras num táxi, que terão morrido no momento. De seguida, o suspeito pôs-se em fuga, de mota.

Here is another video of the terrorist who killed at least two people tonight in the city centre of #Bruxelles. If you are in the city, be careful, the man is still on the run. #terror #brussels pic.twitter.com/DlzTSvoO7z — Alessandro Di Maio (@alexdimaio) October 16, 2023

O primeiro-ministro da Bélgica, Alexander de Croo, o ministro do Interior e o ministro da Justiça estão, neste momento, no Centro Nacional de Crise a acompanhar os desenvolvimentos.

Une fusillade s’est produite ce soir à Bruxelles. On déplore des victimes. Par respect pour celles-ci nous vous demandons de ne pas partager les éventuelles images ou vidéos liées à cet incident. — CrisisCenter Belgium (@CrisiscenterBE) October 16, 2023

“As minhas mais sinceras condolências aos familiares das vítimas do ataque covarde em Bruxelas. Atualmente, estou com os ministros da Justiça e do Interior no Centro Nacional de Crise. Estamos a monitorizar a situação e pedimos aos residentes de Bruxelas que estejam atentos”, escreveu o primeiro-ministro, numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

Mes plus sincères condoléances aux proches des victimes du lâche attentat de Bruxelles. Je suis actuellement avec les ministres de la justice et l'intérieur au centre de crise national. Nous suivons l'évolution de la situation et demandons aux Bruxellois d'être vigilants. — Alexander De Croo ???????????????? (@alexanderdecroo) October 16, 2023

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que está em Bruxelas numa visita de Estado a convite do Rei Filipe da Bélgica e da Rainha Matilde da Bélgica, disse aos jornalistas que é “prematuro estabelecer uma ligação entre este acontecimento e o que está a ser vivido no Médio Oriente”.

“É uma questão anterior, que aparece agora pela oportunidade que este desafio de futebol estabeleceu e que eu lamento”, acrescentou. O Presidente estava de saída do jantar com os chefes de Estado e preparava-se para ir assistir ao jogo de Portugal contra a Bósnia num “estabelecimento comercial português”, quando foi aconselhado pelas autoridades a seguir para o hotel.

“As autoridades competentes entenderam que eu deveria seguir diretamente aqui para o hotel e eu, naturalmente, respeitei. Quando se trata de segurança num país estrangeiro o chefe de Estado visitante não se pode permitir entrar em colisão com as indicações de segurança”, declarou.

Marcelo avançou ainda que o programa de terça-feira “é o que é” e que a visita de Estado, que decorre até dia 20, não sofrerá alterações devido ao ataque terrorista que decorreu esta segunda-feira à noite. “Vamos seguir, em princípio, tudo o que estava previsto”, disse.

“Neste momento, aquilo que eu sei é que ainda não foi detido o agressor [do ataque em Bruxelas], que ele invocou, de facto, um fator religioso associável a um problema que teria havido e que nós recordamos na Suécia há não muitos meses”, acrescentou, referindo-se à queima de exemplares do Corão.

Apparently 2 Swedish fans were shot dead in Brussels, Belgium.

The suspects are at large. The two men were wearing a Swedish National Team jersey. Comfort to their families❤️#Bruxelles pic.twitter.com/PGTuWqMLjL — Daudi Theta (@davidguntalk_1) October 16, 2023

O jogo entre a Bélgica e a Suécia, que decorria no estádio Rei Balduíno, foi suspenso, anunciou a UEFA, numa publicação na rede social X. A decisão surgiu depois de “os jogadores se terem recusado a continuar com a partida, por causa do que tinha acontecido”, conforme foi comunicado no estádio, citado pela Sky Sports. Os mais de 35 mil adeptos, no entanto, foram aconselhados a permanecer dentro do estádio.

Following a suspected terrorist attack in Brussels this evening, it has been decided, after consultation with the two teams and the local police authorities, that the UEFA EURO 2024 qualifying match between Belgium and Sweden is abandoned. Further communication will be made in… — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 16, 2023

A Proteção Civil emitiu um comunicado a pedir aos residentes da capital para “permanecerem atentos e para evitarem sair à rua até que mais informação esteja disponível”. “Fiquem dentro de casa ou vão para dentro de um edifício, se estiverem em Bruxelas”, alertou.

Este ataque acontece três dias depois de um jovem checheno de 20 anos ter invadido uma escola francesa e assassinado um professor à facada, tendo também gritado “Allahu Akbar”.