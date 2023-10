Siga aqui o nosso liveblogue que acompanha o conflito israelo-palestiniano.

Ao fim de 14 dias, o Hamas libertou as primeiras duas reféns. Judith e Natalie Raanan, mãe e filha com nacionalidades israelo-americanas, foram capturadas pelo grupo islâmico palestiniano a 7 de outubro e estavam detidas em Gaza. Foram libertadas esta sexta-feira, como avançou em comunicado Abu Ubaida, porta-voz do grupo islâmico palestiniano. Já atravessaram a fronteira para Israel, onde se reencontraram com a família.

No comunicado do Hamas, citado pelo Haaretz, o grupo afirmou que libertou as duas reféns para “provar ao povo norte-americano e ao mundo que as acusações feitas por Biden e pela sua administração fascista são falsas e sem fundamento.” De acordo com Ubaida, a libertação foi motivada por “questões humanitárias”, relacionadas com o estado de saúde da mãe.

