Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Um tribunal russo condenou esta quinta-feira uma artista por trocar etiquetas de preços de supermercados com mensagens contra aguerra, sentenciando-a a sete anos de prisão, na mais recente repressão à liberdade de expressão.

Sasha Skochilenko foi detida na sua terra natal, São Petersburgo, em abril de 2022, e acusada de espalhar informações falsas sobre os militares, depois de substituir pequenas etiquetas de preços por outras que denunciavam a invasão da Ucrânia pela Rússia.

In court to witness Sasha Skochilenko sentenced to 7 years in prison. She was arrested last year after replacing supermarket price tags with messages critical of Russia's war in Ukraine. In St Petersburg she was convicted of spreading 'false information' about the Russian army. pic.twitter.com/re3DDX2GuS

— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) November 16, 2023