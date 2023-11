António Costa disparou este sábado várias críticas e recados ao Presidente da República a propósito da crise política e de intervenções feitas nos últimos dias. Sobretudo aquela em que Marcelo falou em declarações públicas do primeiro-ministro — que não existiram — a assumir que foi ele quem pediu ao Presidente para chamar a Procuradora-geral da República a Belém no dia 7 de novembro. “Terá de perguntar ao Presidente da República que comentário público terei eu feito, não me ocorre nenhum”, disse em resposta aos jornalistas sem referir, no entanto, se o assunto foi falado em privado. Também lhe atribuiu responsabilidade nesta crise e ainda deixou recados para futuras decisões presidenciais.

Foi tudo feito à porta da sala onde decorria a reunião da Comissão Nacional do PS, num hotel em Lisboa, e em resposta às perguntas dos jornalistas. A primeira das quais sobre o que Marcelo disse sobre a chamada de Lucília Gago a Belém a 7 de novembro, o dia em que se demitiu depois de uma nota da Procuradoria Geral da República ter revelado a existência de um processo-crime contra o primeiro-ministro. O que o Presidente tinha dito a propósito da reunião: “Isso o senhor primeiro-ministro já esclareceu que ele pediu para eu pedir o encontro à senhora procuradora-geral da República”. Acontece que Costa nunca o fez, pelo menos publicamente. E foi essa parte que acabou por desmentir.

Quanto ao que poderá ter feito em privado, o primeiro-ministro não se pronuncia, refugiando-se no segredo que é devido nas conversas entre titulares de órgãos de soberania. “Em oito anos nunca transmiti ou comentei publicamente as minhas conversas com o Presidente da República e essa é uma boa prática” nessas relações, que “têm de assentar na confiança entre ambos, não são entre duas pessoas que se conhecem mas titulares de dois órgãos de soberania”.

