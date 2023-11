Já passava hora e meia do arranque do debate, ia o plenário da Assembleia da República a meio das exigentes votações de artigos específicos do Orçamento, e Augusto Santos Silva perde a paciência. O burburinho e movimentações no plenário são intensas, sobretudo na bancada socialista onde salta à vista a azáfma eleitoral interna. O presidente da Assembleia da República — ele mesmo socialista e apoiante de um dos lados — pede aos “colegas que estão a realizar mini reuniões neste plenário” para que as façam “fora do plenário”. Mas é como se nada fosse. “Nem se dão conta…”, desabafa Santos Silva com o microfone ainda ligado.

Se no primeiro dia da discussão na especialidade as intervenções já foram todas em tom eleitoral, ao segundo dia impôs-se ainda a realidade interna do PS. Não que não tenha sido visível também no primeiro dia, mas nesta sexta-feira o candidato à liderança esteve mais tempo no plenário e as romarias à últimas fila do plenário onde ele estava sentado foram em maior número. Pedro Nuno Santos não parou, sempre ao telefone ou em conversas com quem ia rodando pelas cadeiras ao seu lado: ora a deputada Joana Lima, ora o seu diretor de campanha e também deputado Francisco César, ora o deputado e seu apoiante Pedro Delgado Alves.

